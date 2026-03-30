Depois de falar de Eva, Cristina Ferreira admite: «Já passei também por uma situação delicada»

O polémico triângulo amoroso do “Secret Story 10” voltou a estar em destaque na emissão desta segunda-feira, 30 de março, do “Dois às 10”.

Cristina Ferreira criticou duramente o chamado “julgamento público”, apontando também o dedo a marcas que se aproveitam da polémica: “Eu teria muita vergonha de ser uma marca e estar a usar a Ariana, o Diogo ou a Eva”. Cristina fez ainda uma reflexão enquanto mãe, sublinhando que ninguém está imune a errar: “O meu filho tem quase 18 e eu não sei qual deles é que ele seria no meio desta equação toda”.

Mas foi na parte final da conversa que a apresentadora surpreendeu ao trazer o tema para o plano pessoal e fazer uma confissão sentida. Ao falar do sofrimento de Eva, Cristina revelou que também já passou por uma situação semelhante. “Se querem que vos diga, acho que foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida. Já passei também por uma situação delicada. Sofri muito, sofri”, admitiu.

Apesar da dor, deixou uma mensagem de superação que marcou o momento: “Estou onde estou, muito bem na vida. Portanto, tudo aquilo que nos acontece é para nós ficarmos melhores”.