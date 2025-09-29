É aqui que fica a Fonte dos Namorados, o local onde Cristina Ferreira lançou a moeda antes de conhecer João Monteiro

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:26

Carina, ex-concorrente do Secret Story, revelou no Dois às 10 que continua solteira e até brincou com a ideia de visitar a famosa “Fonte dos Namorados” de Penalva do Castelo, tal como já fizeram Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Solteira há algum tempo, Carina, ex-concorrente do Secret Story, esteve no programa Dois às 10 e foi desafiada por Cristina Ferreira a falar sobre o coração. “Então agora que se calhar os pretendentes são mais, vai tentar ver se alguém se senta no sofá ou não?”, perguntou a apresentadora.

Com humor, Carina respondeu: “Não acredito, se calhar vou fazer uma pausa como a Cristina. Tenho de ir àquela fonte”.

Cristina não perdeu a oportunidade de reagir: “Eu fui com a Maria”, disse, lembrando o episódio que popularizou a chamada Fonte dos Namorados, em Penalva do Castelo.

Se antes o Mosteiro do Santo Sepulcro, a Igreja da Misericórdia ou a Casa da Ínsua eram os cartões de visita da região, hoje é esta fonte que se tornou símbolo de esperança amorosa — tudo graças ao episódio.

Recorde-se que, a 5 de fevereiro de 2023, durante o Somos Portugal na Feira do Pastor e do Queijo, Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes decidiram atirar moedas à fonte. Cristina lançou dois euros, enquanto Maria optou por 50 cêntimos.

Um ano depois, os desejos tornaram-se realidade: Maria Cerqueira Gomes viveu uma paixão com o cavaleiro espanhol Cayetano Rivera e Cristina Ferreira assumiu o romance com João Monteiro.

Recorde a publicação de Cristina Ferreira: 

Saiba como chegar através do Google Maps. 

Temas: Secret Story Cristina ferreira Joao Monteiro Dois às 10 Maria Cerqueira Gomes

A Não Perder

Antes de entrar no «Secret Story», Pedro Jorge alterou o corpo para proteger o segredo com Marisa

Hoje às 16:01

Coma por apenas 10 euros na tasca preferida do chef Ljubomir Stanisic

Hoje às 16:00

Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

Hoje às 15:31

Nunca aqueça líquidos no micro-ondas sem ter isto lá dentro

Hoje às 15:30

Custa apenas 1€ e pouco no Pingo Doce e perfuma a casa por meses

Hoje às 15:00

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Hoje às 14:40

Exercícios rápidos para afinar a sua cintura sem sair de casa

Hoje às 14:30
MAIS

Mais Vistos

Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»

Hoje às 12:11

Adriano Silva Martins sobre Liliana: «Ela queria que o Zé acabasse com ela»

Hoje às 10:05

Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro

Hoje às 10:51

Com um ano e quatro meses, Matheus vai ser submetido a amputação da perna direita

Hoje às 11:48

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Hoje às 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Hoje às 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Há 3h e 47min

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 16:30

Dois minutos, dois ingredientes. Aprenda a fazer panquecas sem farinha

27 set, 09:00

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

25 set, 15:19

Fora do Estúdio

Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

Hoje às 15:31

Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou

Hoje às 09:14

Cristina Ferreira comove-se após decisão de Zé, noivo de Liliana: «Deve mesmo fazer o que o seu coração diz»

Hoje às 08:52

Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses

26 set, 14:53

Fotos

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Há 3h e 47min

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 16:30

Antes de entrar no «Secret Story», Pedro Jorge alterou o corpo para proteger o segredo com Marisa

Hoje às 16:01

Coma por apenas 10 euros na tasca preferida do chef Ljubomir Stanisic

Hoje às 16:00