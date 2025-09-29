É aqui que fica a Fonte dos Namorados, o local onde Cristina Ferreira lançou a moeda antes de conhecer João Monteiro

Carina, ex-concorrente do Secret Story, revelou no Dois às 10 que continua solteira e até brincou com a ideia de visitar a famosa “Fonte dos Namorados” de Penalva do Castelo, tal como já fizeram Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes.

Solteira há algum tempo, Carina, ex-concorrente do Secret Story, esteve no programa Dois às 10 e foi desafiada por Cristina Ferreira a falar sobre o coração. “Então agora que se calhar os pretendentes são mais, vai tentar ver se alguém se senta no sofá ou não?”, perguntou a apresentadora.

Com humor, Carina respondeu: “Não acredito, se calhar vou fazer uma pausa como a Cristina. Tenho de ir àquela fonte”.

Cristina não perdeu a oportunidade de reagir: “Eu fui com a Maria”, disse, lembrando o episódio que popularizou a chamada Fonte dos Namorados, em Penalva do Castelo.

Se antes o Mosteiro do Santo Sepulcro, a Igreja da Misericórdia ou a Casa da Ínsua eram os cartões de visita da região, hoje é esta fonte que se tornou símbolo de esperança amorosa — tudo graças ao episódio.

Recorde-se que, a 5 de fevereiro de 2023, durante o Somos Portugal na Feira do Pastor e do Queijo, Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes decidiram atirar moedas à fonte. Cristina lançou dois euros, enquanto Maria optou por 50 cêntimos.

Um ano depois, os desejos tornaram-se realidade: Maria Cerqueira Gomes viveu uma paixão com o cavaleiro espanhol Cayetano Rivera e Cristina Ferreira assumiu o romance com João Monteiro.

