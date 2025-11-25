Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:05

Apesar das fortes discussões das últimas horas, Cristina Ferreira destacou um momento que contrasta com os ânimos mais exaltados dentro do «Secret Story».

Cristina Ferreira recorreu às stories do Instagram para destacar um momento que a tocou, protagonizado por Leandro, concorrente do «Secret Story», o reality que está a viver um dia tenso depois de Dylan e Bruno ameaçarem desistir.

«O Leandro está neste momento a dar-nos uma lição de vida. Chega a ter três trabalhos e o que poupa é para passear e ajudar a mãe», escreveu Cristina Ferreira, sublinhando o espírito de entrega e o compromisso familiar que, segundo a própria, merecem ser reconhecidos.

A apresentadora destacou ainda o impacto emocional das palavras: «Enterneceu-me a forma como falou da força do trabalho e dos valores que a avó lhe passou».

A partilha rapidamente gerou reações, reforçando a imagem de Leandro como alguém que, apesar da exposição mediática, mantém intactas a humildade, a dedicação e a importância que dá às suas raízes.

Esta manhã, no «Dois às 10», a apresentadora comentou ainda o que poderá acontecer nas próximas horas:

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Leandro Dois às 10

