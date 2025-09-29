Fora do Secret Story, Carina descobre novidade sobre Liliana: «É preciso coragem»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:26

Carina foi a expulsa do Secret Story 9 e, no dia seguinte à saída, marcou presença no Dois às 10, onde não poupou críticas a Liliana, deixando fortes dúvidas sobre a relação com Zé e Fábio.

Carina foi a concorrente a abandonar a casa do Secret Story 9 na gala de domingo, 28 de setembro. Já esta segunda-feira, 29, marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, onde, em conversa com Cristina Ferreira, comentou a sua passagem pelo reality show e não poupou críticas a Liliana.

Questionada sobre o pedido de casamento que Liliana recebeu na gala de estreia, Carina assumiu a sua descrença: “Já sei que ela foi pedida em casamento, mas ainda não consigo engolir. Ou eu vim de lá muito cética…”, disse, sem rodeios.

Para a ex-concorrente, a relação entre Liliana e Fábio levanta muitas dúvidas. “Sentimos que eles os dois realmente têm uma química, mas da Liliana a gente sente que ela está a fazer aquilo para o jogo. Dele não, mas dela. Quase ninguém acredita que tenha uma pessoa fora, mas acho que muita gente começou a dizer: ‘Que se lixe essa teoria, a gente tem que jogar é com aquilo que nos dizem aqui dentro’. E têm razão”, afirmou.

Sem hesitar, Carina foi ainda mais longe: “Vê-se que não quer saber, ela está lá pelo jogo, tenho a certeza. Não sei se esqueceu tudo, mas vê-se que ela está muito a viver a experiência pelo jogo e até admiro, porque está a ser muito corajosa para continuar com o que tem cá fora — se realmente tem — e estar lá dentro com aquela postura. É preciso coragem.”

Sobre o pedido de casamento feito por Zé, noivo de Liliana, Carina não escondeu o ceticismo: “Eu nem queria acreditar. Eu acho que ela só aceitou para o show.”

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Carina Liliana Dois às 10

