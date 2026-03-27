Gesto de Cristina Ferreira é elogiado: «Presenciei algo que não passou na televisão»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 57min

Cristina Ferreira foi elogiada desta vez, por um gesto que nem chegou a casa dos telespectadores, mas que marcou quem o testemunhou de perto.

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Tudo aconteceu nos bastidores do programa “Dois às 10”, após a entrevista à mãe de Diogo, concorrente do “Secret Story”. Foi Gonçalo Quinaz quem revelou o momento nas redes sociais, destacando aquilo que considera ser um dos episódios mais marcantes que já presenciou em televisão. “Enquanto estava sentado, presenciei algo que não passou na televisão”, começou por escrever, sublinhando que foi fora do direto que aconteceu “o que realmente importa”.

Segundo o comentador, a mãe do concorrente atravessava um momento de grande fragilidade emocional. Perante essa situação, Cristina Ferreira não ficou indiferente. “Do outro lado estava uma mãe quebrada”, descreveu Quinaz, revelando que, longe das câmaras, a apresentadora protagonizou “um abraço verdadeiro”.

Para o ex-concorrente, são precisamente estes gestos invisíveis que fazem a diferença. “O que realmente marca, o que realmente transforma, acontece nos bastidores, no invisível”, refletiu. Na mesma partilha, Quinaz destacou ainda a diferença entre o papel televisivo e a dimensão humana: “Há uma diferença enorme entre comunicar e sentir, entre entreter e cuidar”.

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A terminar, deixou um elogio direto à apresentadora da TVI: “Qualquer um pode conduzir um programa, mas nem todos conseguem parar tudo para segurar alguém que está a cair por dentro”.

Um momento longe das câmaras — mas que acabou por dizer muito sobre quem está à frente delas

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Gonçalo Quinaz Dois às 10
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