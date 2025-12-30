Mal virou as costas, Cristina Ferreira vê concorrentes do Secret Story ignorarem o seu pedido

O ambiente devia ser de festa por serem todos finalistas, mas parece bem longe disso.

Cristina Ferreira visitou a casa do Secret Story esta segunda-feira, dia 29, apanhando os finalistas completamente de surpresa. A entrada da apresentadora deixou os concorrentes em êxtase e trouxe um sopro de realidade aos últimos dias dentro da casa mais vigiada do país.

Além da boa disposição, Cristina levou notícias do mundo dos últimos três meses, mensagens carinhosas de ex-concorrentes e ainda uma surpresa muito prática: pizzas para o jantar. Um momento de descontração que quebrou a rotina e arrancou sorrisos aos finalistas, já a viverem a contagem decrescente para a grande final.

Antes de sair, a apresentadora quis sentir o estado emocional de cada um em relação à final e deixou um pedido simples, mas sentido: «Aproveitem». Cristina recordou ainda que faltam apenas dois dias para o fim da experiência, sublinhando a importância de viverem intensamente os últimos momentos dentro da casa.

No entanto, a tranquilidade não durou muito tempo. Já sem Cristina Ferreira, e durante o jantar, os ânimos voltaram a aquecer. Fiéis à fama de protagonizarem discussões, os concorrentes envolveram-se novamente em confrontos.

Pedro Jorge acabou por se levantar da mesa após uma discussão com a mulher, Marisa, e com Liliana, optando por levar o prato e comer no quarto — um gesto que não passou despercebido e que voltou a evidenciar as tensões que marcam a reta final do jogo.

Entre surpresas, conselhos e conflitos, a visita de Cristina Ferreira mostrou que, mesmo a dois dias da final, o Secret Story continua longe de ser previsível.