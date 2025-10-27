Momento que ninguém planeou e que surpreendeu em direto na TVI. "Isto realmente não é um programa de televisão", disse Cristina Ferreira

O estúdio do “Dois às 10” encheu-se de emoção e sorrisos, esta segunda-feira, quando Pimpinha Jardim surpreendeu a mãe, Cinha Jardim, com uma visita inesperada durante o comentário à gala do “Secret Story”.

Durante a manhã desta segunda-feira, o “Dois às 10” recebeu Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins para comentar os momentos mais marcantes da gala do “Secret Story – Casa dos Segredos”. No entanto, o que ninguém esperava era que o habitual espaço de análise se transformasse num momento familiar e cheio de ternura.

Enquanto comentavam as últimas incidências do reality show, Cristina Ferreira interrompeu por instantes a conversa para anunciar uma visita muito especial. “A Pimpinha vem ao estúdio, que é a maneira de ver a mãe. Anda cá dar um beijinho”, disse a apresentadora, sorridente.

Poucos segundos depois, Pimpinha Jardim entrou no estúdio acompanhada do filho, surpreendendo Cinha, que não conteve a alegria. O momento inesperado arrancou uma reação divertida de Cristina Ferreira, que comentou entre gargalhadas: “Isto realmente não é um programa de televisão, é outra coisa qualquer.”

Este reencontro espontâneo mostrou o lado mais genuíno e emocional da televisão em direto — e provou que, no “Dois às 10”, há espaço para o afeto e a surpresa.