O novo «Secret Story» ainda agora começou e já há uma grande surpresa anunciada por Cristina Ferreira

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:22

A gala de estreia do Secret Story 10, conduzida por Cristina Ferreira, ficou marcada pelas primeiras nomeações… e por uma surpresa que ninguém antecipava.

A décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos arrancou este domingo, dia 22 de fevereiro, com uma gala intensa e cheia de emoções. Depois das entradas na Casa e da revelação dos segredos, chegou o momento das primeiras nomeações.

Durante a emissão, Ariana teve o poder de nomear diretamente um colega e não hesitou em escolher Sara, colocando-a imediatamente em risco. Mais tarde, já reunidos na sala, os concorrentes fizeram as suas escolhas e o nome mais votado da noite foi Caio, com sete nomeações.

Os restantes nomeados serão conhecidos no especial de segunda-feira, aumentando ainda mais a expectativa em torno desta primeira semana de jogo. No entanto, a grande surpresa da noite foi revelada por Cristina Ferreira. Ao contrário do que é habitual, a primeira expulsão não acontecerá no próximo domingo.

Resta agora saber quantos dias irá permanecer na Casa o primeiro concorrente expulso desta nova edição, que promete não dar tréguas desde o primeiro minuto

