Reveladas imagens dos bastidores: foi isto que ninguém viu na gala do “Secret Story” e que Cristina Ferreira mencionou em direto

Durante a mais recente gala do “Secret Story 9”, Cristina Ferreira revelou, em direto, algo que aconteceu antes da emissão começar. Agora, um vídeo partilhado por Fábio Daniel, ex-concorrente do reality show, mostra exatamente o que se passou — e o momento está a fazer furor nas redes.

A gala deste domingo do “Secret Story 9” teve muita emoção, surpresas e... música! Durante a emissão, Cristina Ferreira fez questão de cumprimentar Tino de Rans, que marcou presença no estúdio da TVI para apoiar Ana, a conterrânea que continua em competição.

Entre risos, a apresentadora revelou que Tino não passou despercebido e que já tinha animado o público antes mesmo do programa começar.

Agora, as imagens dos bastidores vieram confirmar as palavras da apresentadora. Foi o ex-concorrente Fábio Daniel quem partilhou, nas redes sociais, o vídeo do momento, onde se vê Tino de Rans a cantar o seu famoso tema “Pão com Manteiga”, enquanto o estúdio vibra e o público o acompanha em coro.

O ambiente foi de pura diversão, com Tino a mostrar, mais uma vez, a energia e simpatia que o tornaram uma das figuras mais incontornáveis do país.

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Tino de Rans

