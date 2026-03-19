Surpreendida com resposta de Eva, Cristina Ferreira é direta com concorrente: «Desculpe-me dizer esta frase»

O Secret Story 10 está ao rubro com a aproximação de Diogo a Ariana, com a namorada Eva a assistir a tudo dentro da casa.

A noite desta quarta-feira ficou marcada por um dos momentos mais intensos do Secret Story 10. Durante o Especial, Cristina Ferreira chamou Eva para uma conversa a sós e não poupou nas questões, confrontando a concorrente com imagens polémicas do namorado, Diogo.

Apesar da pressão e do visível desgaste emocional, Eva manteve uma postura firme e surpreendeu ao defender, sem hesitações, a relação: “Não tenho [dúvidas]. Eu tenho confiança nele (…) Tudo o que está a acontecer é consentido. Eu já sabia que isto poderia vir a acontecer”.

Ainda assim, admitiu que já sentiu necessidade de intervir, garantindo, porém, que as lágrimas recentes se devem ao cansaço acumulado do jogo e não a ciúmes. A preocupação, diz, está centrada noutra pessoa: “Estou a alertar o Diogo. Às vezes é preciso dar um passo atrás”.

Perante a frieza estratégica da concorrente, Cristina Ferreira mostrou-se incrédula e insistiu no tema, levantando dúvidas sobre o impacto do tempo e da proximidade entre Diogo e Ariana. Eva voltou a não vacilar: "Não tenho medo. Eu confio no Diogo e tenho a certeza daquilo que está a ser feito”.

O momento subiu ainda mais de tom quando a apresentadora questionou o segredo de Diogo e a forma como foi interpretado dentro da casa. Sem rodeios, Cristina lançou a pergunta que está a dar que falar: “Então é tudo burro aí dentro? Desculpe-me dizer esta frase”.

A concorrente respondeu com cautela, sugerindo que a versão apresentada acabou por “colar” entre os colegas.

Uma conversa intensa, marcada por confrontos diretos e respostas seguras, que voltou a agitar a casa mais vigiada do país — e a dividir opiniões cá fora