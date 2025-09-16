«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:15

O primeiro «Especial» do «Secret Story 9» ficou marcado pela desistência de Fábio Daniel e pela emoção de Cristina Ferreira, que se rendeu à história de vida do concorrente.

Esta segunda-feira, 15 de setembro, foi para o ar o primeiro Especial do Secret Story 9 – Casa dos Segredos, conduzido por Cristina Ferreira. A emissão ficou marcada pela inesperada desistência de Fábio Daniel, concorrente que decidiu abandonar o jogo devido à preocupação com a mãe, de 70 anos, que vive sozinha.

Antes de sair, Fábio Daniel revelou o seu segredo: “Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras.” O concorrente contou que enfrentou 21 anos em condições precárias, ao lado dos pais, numa partilha marcada por emoção e coragem.

A história de vida de Fábio deixou Cristina Ferreira visivelmente tocada. Num momento emotivo, a apresentadora elogiou-o não apenas como concorrente, mas sobretudo como filho: “Fábio, a sua história é das mais incríveis que nós já tivemos no ‘Secret Story’. Tenho mesmo muita pena que desista. Confesso que apostei muitas fichas em si e acho que ia ser um extraordinário concorrente, mas, mais do que isso, acho que hoje mostrou que é um extraordinário filho. Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói, e é isso que está a sentir neste momento.”

Com a voz embargada, Cristina deixou ainda uma promessa a Fábio Daniel: “Terei todo o gosto em recebê-lo no ‘Dois às 10’, para que o público conheça melhor a sua história de vida.”

E tal irá acontecer esta quarta feira, dia 17. 

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Dois às 10 Fabio Daniel

