"Voz" do Secret Story abre exceção e revela informação pessoal em direto

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A noite desta quarta-feira do “Secret Story – Casa dos Segredos” ficou marcada por um momento raro e inesperado: a “Voz” que há anos acompanha os concorrentes revelou, pela primeira vez, um detalhe pessoal em direto.

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Tudo aconteceu durante o Especial, quando Cristina Ferreira desafiou a entidade misteriosa a partilhar algo sobre si. Num tom descontraído, e mantendo o habitual lado enigmático, a resposta não tardou: “Tenho 49 anos. Mas não conte a ninguém”.

A revelação apanhou os concorrentes de surpresa e rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados da noite. Afinal, trata-se de uma das figuras mais icónicas do formato, cuja identidade permanece, até hoje, um dos maiores segredos da televisão portuguesa.

Habituada a manter-se na sombra, a “Voz” abriu assim uma exceção — ainda que em tom de brincadeira — deixando no ar ainda mais curiosidade sobre quem está por detrás das ordens, decisões e enigmas que marcam o jogo.

 

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