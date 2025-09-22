Zé, noivo de Liliana, reage às imagens com Fábio e toma atitude. Esta foi a reação de Cristina Ferreira

  Dois às 10
  • Há 1h e 26min

Na primeira gala de expulsão do «Secret Story 9», Cristina Ferreira conversou em direto com Zé, noivo de Liliana, que reagiu às imagens da proximidade da concorrente com Fábio. A apresentadora deixou-lhe ainda um elogio.

A primeira gala de expulsão do Secret Story 9, transmitida no domingo, 21 de setembro, ficou marcada por um momento de grande emoção entre Cristina Ferreira, Liliana e o seu noivo, Zé.

Durante a emissão, Liliana foi chamada ao confessionário e confrontada com imagens da sua proximidade a Fábio. A concorrente garantiu que se trata apenas de amizade, mas do lado de fora a situação não deixou de inquietar o noivo.

Em direto, Cristina Ferreira falou com Zé, que desabafou: «Não é fácil ver um rapaz aproximar-se assim tanto da minha namorada e, por vezes, até tratá-la já como posse sua.»

O noivo de Liliana sublinhou que confia plenamente na companheira: «Não tenho medo. Confio nela, porque estamos juntos há muito tempo.»

Ainda assim, admitiu que, se pudesse entrar na casa, diria à noiva para se afastar um pouco de Fábio. «Eu amo muito a Liliana. Se fosse lá dentro, dizia-lhe para se afastar um pouco do Fábio, mas acredito que ela está a fazer jogo.»

No final, Cristina Ferreira fez questão de elogiar a postura de Zé: «Tiro-lhe o chapéu. Acho-o um homem extraordinário. Já tivemos muitos familiares e concorrentes, e acho que nenhum teve uma situação tão difícil como a sua.»

A fechar, Zé mostrou-se firme no seu papel de apoio: «No que for para defender a minha namorada, estarei cá.»

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Ze Liliana Dois às 10

