Zé, noivo de Liliana, reage às imagens com Fábio e toma atitude. Esta foi a reação de Cristina Ferreira

Na primeira gala de expulsão do «Secret Story 9», Cristina Ferreira conversou em direto com Zé, noivo de Liliana, que reagiu às imagens da proximidade da concorrente com Fábio. A apresentadora deixou-lhe ainda um elogio.

A primeira gala de expulsão do Secret Story 9, transmitida no domingo, 21 de setembro, ficou marcada por um momento de grande emoção entre Cristina Ferreira, Liliana e o seu noivo, Zé.

Durante a emissão, Liliana foi chamada ao confessionário e confrontada com imagens da sua proximidade a Fábio. A concorrente garantiu que se trata apenas de amizade, mas do lado de fora a situação não deixou de inquietar o noivo.

Em direto, Cristina Ferreira falou com Zé, que desabafou: «Não é fácil ver um rapaz aproximar-se assim tanto da minha namorada e, por vezes, até tratá-la já como posse sua.»

O noivo de Liliana sublinhou que confia plenamente na companheira: «Não tenho medo. Confio nela, porque estamos juntos há muito tempo.»

Ainda assim, admitiu que, se pudesse entrar na casa, diria à noiva para se afastar um pouco de Fábio. «Eu amo muito a Liliana. Se fosse lá dentro, dizia-lhe para se afastar um pouco do Fábio, mas acredito que ela está a fazer jogo.»

No final, Cristina Ferreira fez questão de elogiar a postura de Zé: «Tiro-lhe o chapéu. Acho-o um homem extraordinário. Já tivemos muitos familiares e concorrentes, e acho que nenhum teve uma situação tão difícil como a sua.»

A fechar, Zé mostrou-se firme no seu papel de apoio: «No que for para defender a minha namorada, estarei cá.»