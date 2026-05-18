«Se calhar tenho medo de falar»: Daniela Santo acaba entrevista emocionada após pergunta de Cristina Ferreira

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Daniela Santo marcou presença no “Dois às 10”, da TVI, na manhã desta segunda-feira, depois da expulsão do “Secret Story – Desafio Final”, e acabou por viver um momento emotivo em direto com Cristina Ferreira.

Durante a conversa, a apresentadora recordou os instantes que se seguiram à gala e explicou o motivo que a levou a abraçar a ex-concorrente nos bastidores. “Como lidas com isto, como tu estás? Por isso volto aos nervos de ontem e por isso te agarrei e abracei-te porque te senti muito aflita e aflita pela tua mãe, que estava ali”, afirmou Cristina Ferreira.

As palavras da apresentadora deixaram Daniela Santo visivelmente emocionada. Cristina disse ainda a Daniela: "Parece que tens medo de falar". Daniela foi rápida a responder: "Se calhar tenho mesmo, Cristina". Recorde-se que a ex-concorrente disse na gala que não teria dinheiro para advogados.

"Não tenho medo de nada do que tenha feito. Tenho medo do que possam usar contra mim. (...) Quem quiser acreditar, acredita. Eu sei a verdade e isso para mim chega".

A ex-concorrente acabou ainda por admitir que a situação envolvendo a mãe foi uma das que mais a afetou após a gala, reforçando que a progenitora apenas estava presente para a apoiar naquele momento importante.