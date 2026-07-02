Agora sabe-se de tudo. Marisa Susana desmascara Leandro ao expor conversa privada fora do Desafio Final

  • Dois às 10

Marisa Susana esteve no programa "Dois às 10", à conversa com Cláudio Ramos, onde fez um balanço da participação no "Secret Story – Desafio Final".

Durante a entrevista, a quarta classificada revelou detalhes inéditos da relação com Leandro antes de ambos entrarem no reality show da TVI. A ex-concorrente, que reside na Alemanha, contou que o distanciamento entre os dois dentro da casa não aconteceu por acaso.

«Se nós entrarmos, não vamos ser amigos lá dentro», recordou Marisa Susana, revelando que essa foi a condição imposta por Leandro antes do início do programa.

A jovem confessou ainda que escondeu ao amigo que ia participar no reality show, uma decisão que acabou por gerar alguma tensão entre ambos. «Ele chamou-me mentirosa», contou, explicando, no entanto, que na altura ainda não tinha a confirmação de que iria entrar no programa.

Marisa Susana garantiu que também lhe interessava seguir essa estratégia, já que queria provar que conseguia fazer o seu percurso sozinha. «Não queria que dissessem que eu só chegava longe por causa do Gangue dos Frescos ou porque estava protegida pelo Leandro e pelo Pedro», explicou.

Contudo, a postura de Leandro dentro da casa acabou por surpreendê-la. Sobre o futuro da amizade, Marisa Susana mostrou-se tranquila. Garantiu que não vai forçar qualquer aproximação, mas deixou claro que está disponível para conversar com quem quiser abordá-la.

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