Após quatro meses afastada do filho, Sara mostra festa de arromba. E a presença de dois ex-concorrentes não passa despercebida

  • Dois às 10
  • Há 2h e 2min

Sara Jesus viveu um domingo muito especial. A ex-concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos celebrou, no passado dia 28 de junho, o terceiro aniversário do filho, Santiago, e partilhou vários momentos da festa nas redes sociais.

No Instagram, a finalista do reality show da TVI mostrou alguns registos da celebração, que contou com uma decoração repleta de cor e vários detalhes pensados ao pormenor.

Entre as imagens divulgadas, destacou-se o bolo de aniversário, inspirado no universo dos super-heróis. Com três andares e várias referências às personagens favoritas dos mais pequenos, o bolo acabou por chamar a atenção dos seguidores.

A festa reuniu ainda alguns rostos bem conhecidos do público da TVI. Numa das fotografias partilhadas por Sara Jesus, é possível ver a presença de Afonso Leitão e Ricardo João, antigos colegas da ex-concorrente.

Recorde-se que Sara Jesus participou em Secret Story 10 e, logo depois, integrou também o elenco de Secret Story – Desafio Final, permanecendo quatro meses afastada do filho devido à participação consecutiva nos programas.

Temas: Secret Story Desafio final Dois às 10 Sara
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