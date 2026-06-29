Após quatro meses afastada do filho, Sara mostra festa de arromba. E a presença de dois ex-concorrentes não passa despercebida

Parece um resort de luxo, mas é uma quinta portuguesa onde pode pernoitar

Sara Jesus viveu um domingo muito especial. A ex-concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos celebrou, no passado dia 28 de junho, o terceiro aniversário do filho, Santiago, e partilhou vários momentos da festa nas redes sociais.

No Instagram, a finalista do reality show da TVI mostrou alguns registos da celebração, que contou com uma decoração repleta de cor e vários detalhes pensados ao pormenor.

Entre as imagens divulgadas, destacou-se o bolo de aniversário, inspirado no universo dos super-heróis. Com três andares e várias referências às personagens favoritas dos mais pequenos, o bolo acabou por chamar a atenção dos seguidores.

A festa reuniu ainda alguns rostos bem conhecidos do público da TVI. Numa das fotografias partilhadas por Sara Jesus, é possível ver a presença de Afonso Leitão e Ricardo João, antigos colegas da ex-concorrente.

Recorde-se que Sara Jesus participou em Secret Story 10 e, logo depois, integrou também o elenco de Secret Story – Desafio Final, permanecendo quatro meses afastada do filho devido à participação consecutiva nos programas.