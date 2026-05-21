Cláudio Ramos não gostou de atitude de ex-concorrente do Secret Story: «É uma conversa que eu vou ter com o...»

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A família de Liliana Oliveira e o namorado, Fábio, estão a pedir aos fãs que não votem para salvar a concorrente do “Secret Story – Desafio Final”. O assunto foi comentado no “Dois às 10” e Cláudio Ramos mostrou-se contra a decisão, deixando críticas à estratégia adotada fora da casa.

A permanência de Liliana Oliveira no “Secret Story – Desafio Final” está a gerar preocupação fora da casa mais vigiada do País. Esta semana, a família da concorrente e o namorado, Fábio, antigo participante do “Secret Story 9”, tomaram uma decisão inesperada: pedir aos fãs que deixem de votar para salvar a jovem.

Segundo foi explicado, a família acredita que Liliana Oliveira não está bem emocionalmente dentro do jogo, sobretudo devido aos vários conflitos em que se tem envolvido nas últimas semanas.

O tema acabou por ser comentado na emissão desta quinta-feira, 21 de maio, do programa “Dois às 10”, da TVI, e Cláudio Ramos mostrou-se contra a decisão tomada pela família de Liliana. “Eu não gosto e agora é uma conversa que vou ter com o Fábio e com a família da Liliana, não gosto que façam apelos para a Liliana sair. Isto que vocês estão a fazer é uma idiotice, mas pronto. Ela não está lá obrigada. Ela está lá porque ela quer estar”, afirmou.

Também Gonçalo Quinaz concordou com Cláudio Ramos e mostrou-se contra esta estratégia. “Também não gosto, também acho desnecessário e Deus queira que saia ao contrário”, comentou o ex-concorrente e comentador do formato.

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Recorde-se que Liliana Oliveira continua nomeada esta semana juntamente com Catarina, Ana e Afonso. Bruno Simão acabou salvo pelo público na gala de quarta-feira.

Temas: Secret Story Desafio final Dois às 10 Liliana Fabio
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