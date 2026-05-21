Cristina Ferreira lança desafio a concorrente do Desafio Final depois de declaração polémica: «Vai ter de explicar»

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Catarina Quintas voltou a estar no centro da polémica no “Secret Story – Desafio Final” após revelar que o afastamento de João Santos aconteceu depois de assumir que era bissexual. As declarações da concorrente foram comentadas no “Dois às 10” e dividiram opiniões entre os comentadores do formato da TVI.

Um dos temas que dominou a tertúlia do “Dois às 10” desta quarta-feira foi a revelação feita por Catarina Quintas no confessionário do “Secret Story – Desafio Final”: o afastamento de João Santos aconteceu depois de lhe contar que era bissexual.

Tudo começou durante uma dinâmica dentro da casa mais vigiada do País, quando Catarina deu a entender que existiam situações relacionadas com a edição anterior do reality show que nunca chegaram a ser totalmente esclarecidas.

O assunto acabou por ser comentado no “Dois às 10”, com Cristina Ferreira a apontar explicações para a saída da concorrente, quando acontecer: “Vai ter de explicar isto”. O tema gerou opiniões divididas entre os comentadores. Cinha Jardim mostrou-se do lado de João Santos e admitiu compreender o eventual afastamento. “Se tivesse um namorado bissexual também me afastaria. Ele está no seu direito de não gostar”, afirmou.

Já Cláudio Ramos considerou que Catarina Quintas poderá estar a procurar justificações para o fim da relação. “Ela está a arranjar uma desculpa, é a segunda, para dizer que ele se afastou por causa disto e nunca se disse que foi por causa disto”, comentou o apresentador.

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Gonçalo Quinaz também questionou a forma como o tema foi exposto dentro da casa. “Mais do que esta insinuação é eu não entender o porquê desta conversa, porque ela fala disto no quarto mas depois diz que não quer que se fale, que é um assunto tabu”, apontou.

 

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