Cristina Ferreira obrigada a interromper gala do Desafio Final devido a conflito na plateia

Após indisposição, Cristina Ferreira regressa a estúdio e explica o que aconteceu

Tudo aconteceu quando Cristina Ferreira se preparava para fazer um anúncio.

A gala deste domingo do “Secret Story – Desafio Final” ficou marcada por um momento tenso em estúdio entre Catarina Miranda e Norberto, namorado de Catarina Quintas. Tudo aconteceu depois de a concorrente ter sido a primeira salva da noite com 49% dos votos do público e levou Cristina Ferreira a interromper o momento da expulsão de Ana.

Norberto, que marcou presença para apoiar Catarina Quintas, decidiu reagir às declarações polémicas de Catarina Miranda, namorada de Afonso Leitão, que nos últimos dias criticou duramente a entrada da concorrente na casa mais vigiada do país.

Recorde-se que Catarina Miranda chegou mesmo a afirmar que tinha sido um erro chamar Catarina Quintas ao jogo e atirou ainda que esta “devia devolver o dinheiro do cachet”.

Após a salvação da namorada, Norberto levantou-se no estúdio e dirigiu algumas palavras à comentadora e ex-concorrente: “Há que respeitar as famílias que aqui estão”, afirmou, mostrando-se visivelmente incomodado com as críticas feitas à companheira.

O ambiente acabou por ficar mais tenso em direto, numa noite marcada por emoções fortes dentro e fora da casa do “Secret Story – Desafio Final”.