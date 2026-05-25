Cristina Ferreira obrigada a interromper gala do Desafio Final devido a conflito na plateia

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:24
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Tudo aconteceu quando Cristina Ferreira se preparava para fazer um anúncio.

A gala deste domingo do “Secret Story – Desafio Final” ficou marcada por um momento tenso em estúdio entre Catarina Miranda e Norberto, namorado de Catarina Quintas. Tudo aconteceu depois de a concorrente ter sido a primeira salva da noite com 49% dos votos do público e levou Cristina Ferreira a interromper o momento da expulsão de Ana.

Norberto, que marcou presença para apoiar Catarina Quintas, decidiu reagir às declarações polémicas de Catarina Miranda, namorada de Afonso Leitão, que nos últimos dias criticou duramente a entrada da concorrente na casa mais vigiada do país.

Recorde-se que Catarina Miranda chegou mesmo a afirmar que tinha sido um erro chamar Catarina Quintas ao jogo e atirou ainda que esta “devia devolver o dinheiro do cachet”.

Após a salvação da namorada, Norberto levantou-se no estúdio e dirigiu algumas palavras à comentadora e ex-concorrente: “Há que respeitar as famílias que aqui estão”, afirmou, mostrando-se visivelmente incomodado com as críticas feitas à companheira.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O ambiente acabou por ficar mais tenso em direto, numa noite marcada por emoções fortes dentro e fora da casa do “Secret Story – Desafio Final”.

Temas: Secret Story Desafio Final Dois às 10 Cristina Ferreira Catarina Miranda
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Ao lado do instrutor Joaquim, Soraia Sousa vive dia especial: «Ganhei uma família»

Hoje às 14:59

Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Hoje às 10:21

Rui Freitas vive momento especial com a enfermeira Catarina: «Para a vida inteira»

22 mai, 15:52

Mais de 23 milhões de visualizações. Vídeo de Cristiana Jesus está a correr mundo e comentários multiplicam-se

21 mai, 15:16

Cristina Ferreira mostra a vista da janela de casa. E ninguém fica indiferente

20 mai, 15:51

Ao lado do marido, Maria Francisca de Bragança preside a cerimónia em representação do pai, D. Duarte Pio

20 mai, 12:16

Antes de entrar no Desafio Final, Afonso Leitão recebeu sério aviso de Catarina Miranda: «Ele sabe»

20 mai, 10:38
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sai do estúdio do "Dois às 10" a meio do programa: "Estou mal"

Hoje às 10:39

Cristina Ferreira interrompe entrevista devido a discussão de Pedro Jorge. E é contra quem menos se espera

Hoje às 11:53

Cristina Ferreira reage a confusão na gala do “Desafio Final”: “É aí que tudo se surpreende”

Hoje às 10:12

Cristina Ferreira reage a confronto de Hugo: “Não conseguiu dizer nada à Sara”

Hoje às 10:26

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

Há 3h e 52min

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

Hoje às 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

20 mai, 15:30

Fotos

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

Há 3h e 52min

Após indisposição, Cristina Ferreira regressa a estúdio e explica o que aconteceu

Hoje às 16:10

Estas piscinas a minutos de Lisboa reabrem em breve após terem sido um sucesso no ano passado

Hoje às 16:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

Hoje às 15:00