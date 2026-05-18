Daniela Santo expõe comportamento de Leomarte nos intervalos das galas: «A minha mãe sofreu»

Chegou a época de limpar fachadas e muros: e o preço desta máquina caiu de 340 para 91 euros

Daniela Santo esteve esta segunda-feira no programa “Dois às 10”, da TVI, depois da expulsão do “Secret Story – Desafio Final”, e acabou por revelar um momento delicado vivido nos intervalos da gala.

A ex-concorrente falou sobre os bastidores do confronto com Leomarte e garantiu que a mãe acabou por sofrer durante os intervalos do programa. “A minha mãe sofreu nos intervalos e não havia necessidade. Era só uma mãe que foi apoiar a filha e ele não tinha de o fazer”, afirmou Daniela Santo, emocionada.

Perante as palavras da convidada, Cristina Ferreira quis perceber se Leomarte se tinha dirigido diretamente à mãe da ex-concorrente. “Mas ele foi falar com a tua mãe?”, questionou.

“Manifestou-se. E não havia necessidade. A minha mãe é sossegadinha, estava no canto dela. Ela estava ali para me apoiar. Não queria que eu entrasse e mesmo assim apoiou-me. Ela sabe a filha que tem”, respondeu Daniela Santo.

As declarações surgem depois da polémica troca de acusações entre Daniela e Leomarte, que marcou os últimos dias dentro da casa mais vigiada do país.