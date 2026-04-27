De "emplastra" a "aldrabão": a história por trás do conflito entre Leomarte e Daniela

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:01
Diogo Alexandre Pires, Leomarte Freire, Daniela Santo, Gonçalo Coelho, Margarida Barroso e Juliana Leão
Diogo Alexandre Pires, Leomarte Freire, Daniela Santo, Gonçalo Coelho, Margarida Barroso e Juliana Leão
Foto: Instagram
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A entrada de Leomarte Freire e Daniela Santo no Secret Story - Desafio Final trouxe consigo muito mais do que um simples reencontro. A forte discussão protagonizada pelos dois concorrentes logo na estreia não surgiu do nada — há um histórico de tensão que já vinha a dar sinais há meses.

Para perceber o clima entre ambos, é preciso recuar até janeiro deste ano, quando Leomarte marcou presença no programa Dois às 10, ao lado de Diogo Alexandre. Numa conversa descontraída com Cláudio Ramos, os ex-concorrentes falaram sobre as amizades que nasceram após o Secret Story - Casa dos Segredos, nomeadamente com Gonçalo Coelho, Margarida Carvalheiro e Juliana Leão.

Tudo mudou quando foi exibida uma fotografia com o grupo — e Daniela Santo também aparecia na imagem.

A reação de Leomarte foi imediata e surpreendeu tudo e todos. “Está lá a emplastra”, atirou, sem rodeios. Perante a surpresa de Cláudio Ramos, que quis perceber a quem se referia, o jovem esclareceu: “É aquela menina, está em todo o lado. Todas as fotos de ex-concorrentes de reality shows ela está lá.”

Sem esconder o desconforto, Leomarte foi ainda mais longe, assumindo que nunca teve uma relação próxima com Daniela antes do programa e que, depois da experiência, decidiu afastar-se. “Eu não conhecia a Daniela antes da casa. Depois de acabar o programa é que eu vejo-a em fotos com todos os ex-concorrentes”, disse, deixando críticas à forma como a ex-colega se aproximava de diferentes grupos.

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A posição tornou-se ainda mais clara quando Cláudio Ramos questionou diretamente se Daniela fazia parte do seu círculo de amigos. A resposta foi direta: “A minha foi, agora não é. Porque eu, com alpinistas sociais e emplastros, não me dou.”

Meses depois, já dentro da casa do “Desafio Final”, o reencontro entre os dois acabou por confirmar que a tensão nunca desapareceu. Pelo contrário — ganhou força e explodiu à frente e todos, com troca de insultos e acusações que prometem continuar a marcar esta edição.

Se janeiro já deixava pistas, abril confirmou: esta é uma história com muito por resolver — e que ainda agora começou

Temas: Secret Story Desafio Final Dois às 10 Leomarte Freire Daniela Santo
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