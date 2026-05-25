Desafio Final a ferver: confronto entre Pedro Jorge e outro concorrente leva Cristina Ferreira a interromper programa em direto

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A emissão desta manhã do “Dois às 10” ficou marcada por um momento inesperado em direto.

Durante a entrevista a Ana, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos acabaram por interromper a conversa para ligarem de imediato à casa do “Secret Story – Desafio Final”, depois de repararem numa discussão intensa protagonizada por Pedro Jorge.

O concorrente surgiu bastante exaltado numa troca de palavras com Nufla, precisamente uma das colegas com quem tem mantido uma maior proximidade dentro da casa mais vigiada do país.

Apesar de os motivos concretos da discussão não terem ficado totalmente esclarecidos no momento em que as imagens foram mostradas em direto, o ambiente entre os dois concorrentes parecia bastante tenso, surpreendendo até os próprios apresentadores.

Tudo indica que o conflito entre Pedro Jorge e Nufla deverá ser desenvolvido ao longo do dia nos vários programas da TVI dedicados ao reality show, onde serão conhecidos mais detalhes sobre o que terá motivado o desentendimento entre os dois concorrentes.

Temas: Secret Story Desafio Final Dois às 10 TVI Pedro Jorge
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