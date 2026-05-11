Este foi o momento da gala do Desafio Final que Cristina Ferreira classificou como «nada bonito»

Leomarte aponta vencedor do “Desafio Final”. E ninguém estava à espera deste nome

A expulsão de Ariana de Secret Story - Desafio Final continua a dar que falar.

O tema esteve em destaque no Dois às 10 desta segunda-feira, 11 de maio, e acabou por gerar uma reflexão por parte de Cristina Ferreira sobre a forma como a concorrente tem sido tratada pelo público.

Durante a conversa, Cinha Jardim começou por recordar as críticas dirigidas a Ariana na anterior edição do reality show. “Disseram-me e eu tenho a certeza disso que ela ficou-se nas tintas para o que disseram para ela”, afirmou.

No entanto, Cristina Ferreira mostrou-se mais sensível ao impacto que este tipo de situações pode ter. “Eu vou-te dizer uma coisa: duvido. Que diga que lidou bem, tudo bem. Agora, não há ninguém…”, começou por responder.

A apresentadora acabou depois por destacar um momento da gala de expulsão que a deixou desconfortável: a reação do público em estúdio quando Ariana abandonou o programa. “Eu ainda ontem não achei nada bonito o estúdio ter celebrado com gritaria o facto dela sair”, assumiu. “Entende-se, porque as pessoas são assim. Daqui a 10 anos vão outra vez dizer-lhe o mesmo a ela. Pronto, é o que é”, lamentou.

Veja o momento referido aqui: