Ex-concorrente do Secret Story mostra os cantos da sua casa e todos reparam no luxo: «Quero viver aí»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:41
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Leomarte Freire voltou a aproximar-se dos seguidores ao partilhar um momento bastante pessoal. O ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final mostrou a casa onde vive e revelou aquele que considera ser o seu verdadeiro refúgio.

“O meu lugar, a minha paz”, escreveu na legenda de um vídeo publicado no Instagram, acompanhado por um emoji em forma de coração.

Nas imagens, o angolano surge a percorrer várias divisões da habitação enquanto trata das tarefas domésticas. Vestido com um roupão branco, Leomarte Freire mostrou diferentes espaços da casa e deixou os fãs a conhecer melhor o ambiente onde encontra tranquilidade longe das câmaras.

A publicação gerou várias reações entre os fãs, que rapidamente se fascinaram com a casa de Leomarte Freire. No vídeo é possível ver a cama cuidadosamente preparada, com roupa de cama totalmente branca, um detalhe que o antigo concorrente parece não estar disposto a trocar: "Quero viver aí",  brincou um do seguidores.

Temas: Secret Story Desafio Final Reality Show Leomarte Freire Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Perdeu 14 quilos em apenas 45 dias: transformação de vencedor da Casa dos Segredos está a impressionar

Ontem às 14:22

Este casal da TV portuguesa acabou o casamento de Júlia Palha da forma menos esperada

Ontem às 09:08

Depois do fim da relação, Catarina Miranda toma decisão inesperada em relação a Afonso Leitão

Ontem às 08:50

Incrédula, Cristina Ferreira repreende concorrentes do Secret Story: «Eu aqui tenho de falar porque isto é muito perigoso»

2 jun, 16:31

Conheceram-se nos bastidores da TVI e hoje, já com um filho, formam um dos casais mais bonitos da televisão

2 jun, 15:57

Mais de uma década depois de vencer o Secret Story, ex-concorrente surpreende com nova vida

2 jun, 15:09

Após semanas de discrição, João Jesus abre exceção na vida privada e mostra ligação a Sofia Ribeiro

2 jun, 14:45
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira pronuncia-se sobre o vestido de noiva de Júlia Palha: "É um vestido muito simples, mas..."

Ontem às 10:46

Cristina Ferreira exibe imagens inéditas de conflito no “Desafio Final”: “Há novidades”

Ontem às 10:34

Adriano Silva Martins reage a enredo entre Pedro Jorge e Flávia: “O Pedro Jorge está a patinar”

Ontem às 10:20

Gonçalo Quinaz posiciona-se ao lado de concorrente do “Secret Story – Desafio Final”: “Eu assumo isto”

Ontem às 10:25

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Fotos

"Bomba de colagénio": sumo recomendado por nutricionista pode contribuir para uma pele mais firme

Ontem às 17:00

Esqueça Maiorca: estas ilhas espanholas ficam a apenas 2h30 de Portugal e quase ninguém fala delas

Ontem às 16:00

Ex-concorrente do Secret Story mostra os cantos da sua casa e todos reparam no luxo: «Quero viver aí»

Ontem às 15:41

10 praias em Portugal com águas dignas das Caraíbas

Ontem às 15:00