Ex-concorrente do Secret Story mostra os cantos da sua casa e todos reparam no luxo: «Quero viver aí»

Leomarte Freire voltou a aproximar-se dos seguidores ao partilhar um momento bastante pessoal. O ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final mostrou a casa onde vive e revelou aquele que considera ser o seu verdadeiro refúgio.

“O meu lugar, a minha paz”, escreveu na legenda de um vídeo publicado no Instagram, acompanhado por um emoji em forma de coração.

Nas imagens, o angolano surge a percorrer várias divisões da habitação enquanto trata das tarefas domésticas. Vestido com um roupão branco, Leomarte Freire mostrou diferentes espaços da casa e deixou os fãs a conhecer melhor o ambiente onde encontra tranquilidade longe das câmaras.

A publicação gerou várias reações entre os fãs, que rapidamente se fascinaram com a casa de Leomarte Freire. No vídeo é possível ver a cama cuidadosamente preparada, com roupa de cama totalmente branca, um detalhe que o antigo concorrente parece não estar disposto a trocar: "Quero viver aí", brincou um do seguidores.