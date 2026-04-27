Secret Story - Desafio Final estreou com a maior discussão. E Cristina Ferreira nem queria acreditar

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A nova edição de Secret Story - Desafio Final estreou há poucas horas, mas já está a dar que falar — e não é pouco. Logo no primeiro dia, os telespectadores assistiram a um momento tenso que promete marcar o ritmo desta edição.

Os protagonistas? Leomarte Freire e Daniela Santo, dois rostos bem conhecidos dos fãs do formato, que se cruzaram pela primeira vez na oitava edição de Secret Story - Casa dos Segredos. Fora da casa, a relação entre ambos deteriorou-se… e o reencontro mostrou que as feridas continuam bem abertas.

Tudo aconteceu este domingo, dia 26, sob o olhar atento de Cristina Ferreira, que moderava o momento, ficando de boca aberta. O que era esperado como um reencontro intenso rapidamente escalou para uma troca de acusações duras.

“Ingrata” e “oportunista” foram algumas das palavras lançadas por Leomarte, enquanto Daniela não ficou atrás e respondeu à letra, chamando-lhe “aldrabão”, entre outros insultos. O ambiente tornou-se rapidamente pesado, deixando claro que há muito por resolver entre os dois.

Mas o momento mais polémico surgiu quando Leomarte atirou: “Queres que eu diga quando andaste metida na cama do meu amigo?” A acusação apanhou Daniela de surpresa, que reagiu de imediato: “Quem é o teu amigo?”

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Ainda assim, o concorrente optou por não revelar mais detalhes, deixando no ar uma suspeita que promete alimentar a curiosidade — dentro e fora da casa.

 

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