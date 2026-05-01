Desagradada, Diana Dora descobre o que aconteceu fora do Secret Story: «Pelo que me chegou aos ouvidos...»

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A passagem de Diana Dora pelo Secret Story - Desafio Final foi curta, mas continua a dar que falar.

A ex-concorrente esteve à conversa com Cláudio Ramos no Dois às 10, na manhã desta sexta-feira, 1 de maio, onde abordou a sua saída precoce do reality. Durante a entrevista, Diana revelou ter recebido informações sobre o que poderá ter estado na origem dos votos que a levaram a ser considerada “planta” pelo público.

“Chegou-me uma informação de que as teams cá fora (…) infelizmente, pelo que me chegou aos ouvidos, foi uma team que ‘não acho a Diana Dora planta nem nada do género, mas vamos votar nela para ver a reação dela na casa’”, contou, em direto.

Visivelmente desagradada, a ex-concorrente não escondeu a frustração com esta alegada estratégia organizada nas redes sociais: “Acabaram por me nomear, acho que não foi justo da parte dessas pessoas, mas cada um é que sabe.” “Eu tinha muito mais mesmo [para dar]. Desta vez fiquei desiludida porque dei e saí pela porta do cavalo, pelas portas do fundo. Não era isso que queria, de todo. Merecia ter tido uma saída mais digna”, desabafou.

Entre desilusão e sentimento de injustiça, Diana Dora deixa claro que a sua história no jogo ficou aquém daquilo que imaginava — e que, cá fora, há decisões que continuam a pesar.

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