O que sobra dos 100 mil euros que ganhou? Diogo Alexandre revela onde gastou o prémio do «Secret Story»

Em conversa com Cláudio Ramos, Diogo Alexandre falou dos seus projetos profissionais.

Diogo Alexandre e Leomarte Freire, ex-concorrentes da oitava edição da “Casa dos Segredos”, marcaram presença na manhã desta terça-feira, 13 de janeiro, no programa “Dois às 10”, da TVI. A dupla esteve à conversa com Cláudio Ramos num ambiente descontraído, marcado por boa disposição, gargalhadas e memórias da experiência que os aproximou dentro da casa mais vigiada do País.

A determinada altura, Cláudio Ramos quis saber mais sobre o percurso profissional de Diogo Alexandre, que atualmente gere um estúdio de música. O espaço tem servido de ponto de encontro criativo para vários artistas, permitindo o desenvolvimento de projetos, gravações e até formação acompanhada por profissionais da área.

O apresentador aproveitou ainda para recordar o prémio de 100 mil euros conquistado por Diogo há cerca de um ano e lançou a pergunta direta: “Já gastaste o dinheiro todo?”. A resposta surgiu em tom descontraído e com humor: “Está a sair a velocidades largas… Mas é bem gasto, claro que sim”, atirou o jovem de Massamá.

A conversa seguiu entre histórias do passado, planos para o futuro e a boa energia que marcou a participação de ambos no programa.

