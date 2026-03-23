Antes da gala começar, Diogo terá confrontado Eva. Cristina Ferreira revela: «Supostamente, ele disse...»

No «Dois às 10», são comentados os momentos da gala do «Secret Story». Cristina Ferreira revela ainda algo que terá acontecido antes das câmaras se ligarem.

A última gala do Secret Story 10 continua a dar que falar e, desta vez, foi Cristina Ferreira no «Dois às 10» a revelar o que leu sobre o que poderá ter acontecido antes da emissão.

No programa, a apresentadora reuniu os comentadores para analisar os momentos mais marcantes da noite e acabou por partilhar uma informação inesperada sobre Diogo. “Supostamente, ele disse antes, não tenho a certeza, não posso confirmar, que disse à produção ‘de certeza que te vai pôr contra mim’. Ou seja, ele já estava a pensar…”, revelou.

A hipótese de uma estratégia prévia não deixou ninguém indiferente e gerou reações imediatas em estúdio. Gonçalo Quinaz foi direto na análise: “Isso é manipular a Eva. E foi assustador ver a Eva a compactuar com os comportamentos vendo as imagens”.

Com novas dúvidas no ar e estratégias cada vez mais expostas, o ambiente no jogo promete continuar ao rubro nos próximos dias.