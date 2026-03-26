Após denunciar comentadores, mãe de Diogo faz apelo emocionado: «Ninguém sabe os problemas de cada um»

A entrevista de Cláudia, mãe de Diogo, no programa “Dois às 10” terminou com um momento tenso e inesperado, marcado por um desabafo direto dirigido aos comentadores do próprio “Secret Story 10”.

Já na reta final da conversa, a mãe do concorrente fez questão de expor a sua indignação com algumas opiniões que têm sido feitas em antena, denunciando ataques que, na sua perspetiva, ultrapassam os limites do aceitável. “Estou um bocado indignada… certos comentadores falaram do aspeto físico do meu filho”, começou por dizer, visivelmente magoada.

Perante a revelação, Cristina Ferreira reagiu de imediato, reconhecendo a gravidade da situação e pedindo mais detalhes. Sem hesitar, Cláudia explicou exatamente o que ouviu: “Esta semana vi dois comentadores a dizer que o meu filho era um cotonete, como o meu filho não devia andar de cavas”.

A crítica foi clara e direta: para a mãe de Diogo, há uma linha que não deve ser ultrapassada. “Quem comenta um programa destes deve comentar o que se passa lá dentro, não o aspeto físico dos concorrentes”, afirmou, deixando um apelo público à equipa do canal. Num tom emotivo, pediu mais empatia e responsabilidade: “Comentem o programa, não o aspeto físico das pessoas. Ninguém sabe a saúde de cada um, ninguém sabe os problemas de cada um”.

Cláudio Ramos acabou por concordar com a posição, sublinhando que quem tem palco mediático deve ter ainda mais cuidado: “Tem mais responsabilidade um comentador do que alguém da rua que não conhecemos”.

Depois de uma entrevista marcada por emoções fortes, críticas e revelações, o apelo final de Cláudia deixou uma mensagem clara: o jogo pode ser analisado… mas o respeito não deve sair de cena