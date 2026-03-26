Após denunciar comentadores, mãe de Diogo faz apelo emocionado: «Ninguém sabe os problemas de cada um»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:42

A entrevista de Cláudia, mãe de Diogo, no programa “Dois às 10” terminou com um momento tenso e inesperado, marcado por um desabafo direto dirigido aos comentadores do próprio “Secret Story 10”.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Já na reta final da conversa, a mãe do concorrente fez questão de expor a sua indignação com algumas opiniões que têm sido feitas em antena, denunciando ataques que, na sua perspetiva, ultrapassam os limites do aceitável. “Estou um bocado indignada… certos comentadores falaram do aspeto físico do meu filho”, começou por dizer, visivelmente magoada.

Perante a revelação, Cristina Ferreira reagiu de imediato, reconhecendo a gravidade da situação e pedindo mais detalhes. Sem hesitar, Cláudia explicou exatamente o que ouviu: “Esta semana vi dois comentadores a dizer que o meu filho era um cotonete, como o meu filho não devia andar de cavas”.

A crítica foi clara e direta: para a mãe de Diogo, há uma linha que não deve ser ultrapassada. “Quem comenta um programa destes deve comentar o que se passa lá dentro, não o aspeto físico dos concorrentes”, afirmou, deixando um apelo público à equipa do canal. Num tom emotivo, pediu mais empatia e responsabilidade: “Comentem o programa, não o aspeto físico das pessoas. Ninguém sabe a saúde de cada um, ninguém sabe os problemas de cada um”.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cláudio Ramos acabou por concordar com a posição, sublinhando que quem tem palco mediático deve ter ainda mais cuidado: “Tem mais responsabilidade um comentador do que alguém da rua que não conhecemos”.

Depois de uma entrevista marcada por emoções fortes, críticas e revelações, o apelo final de Cláudia deixou uma mensagem clara: o jogo pode ser analisado… mas o respeito não deve sair de cena

Temas: Secret Story Diogo Dois às 10 Eva Ariana
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Mãe de Diogo expõe conversas do filho com Eva antes de entrarem no Secret Story: «Eu avisei»

Cristina Ferreira não esconde revolta após revelação da mãe de Diogo sobre acontecimento fora do «Secret Story»

A Não Perder

"Voz" do Secret Story abre exceção e revela informação pessoal em direto

Hoje às 16:23

Prisão de Ruben Aguiar foge ao previsto: cantor não previa, mas já dormiu na prisão

Hoje às 16:00

O que levou a família de Eva a opor-se ao namoro com Diogo? Mãe de Diogo explica

Hoje às 15:45

“Beijinhos técnicos” e jogo perigoso: mãe de Diogo revela tudo sobre combinações com Eva

Hoje às 15:40

Mãe de Diogo expõe conversas do filho com Eva antes de entrarem no Secret Story: «Eu avisei»

Hoje às 12:18

Cristina Ferreira não esconde revolta após revelação da mãe de Diogo sobre acontecimento fora do «Secret Story»

Hoje às 12:09

Secret Story. Após admitir que mentiu, Ariana faz acordo com Diogo para o pós-programa

Hoje às 09:50
MAIS

Mais Vistos

Mãe de Diogo revela que um acontecimento gerou oposição da família de Eva ao namoro

Hoje às 11:36

Cristina Ferreira revela posição de Cláudio Ramos sobre polémica entre Diogo, Eva e Ariana: “Já prometeu”

Hoje às 09:58

Cristina Ferreira revela pedido do público em relação a Ariana

Hoje às 10:27

Cristina Ferreira sobre Ariana: “A miúda está sozinha”

Hoje às 10:10

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Provámos esta tarte de framboesas e ficámos sem palavras: veja a receita

Hoje às 17:00

A Páscoa está quase aí: aprenda a preparar este folar em 5 minutos

Hoje às 15:00

Nunca faríamos um bolo com este ingrediente, até provarmos: veja a receita

Ontem às 17:00

Esqueça os bifes de frango. Eis 10 receitas econónimcas para variar frango no dia a dia

24 mar, 16:00

Fora do Estúdio

"Voz" do Secret Story abre exceção e revela informação pessoal em direto

Hoje às 16:23

Prisão de Ruben Aguiar foge ao previsto: cantor não previa, mas já dormiu na prisão

Hoje às 16:00

Secret Story. Após admitir que mentiu, Ariana faz acordo com Diogo para o pós-programa

Hoje às 09:50

Já chegou a Hollywood e virou canção. O triângulo de Eva, Diogo e Ariana está em todo o lado

Ontem às 16:16

Fotos

Provámos esta tarte de framboesas e ficámos sem palavras: veja a receita

Hoje às 17:00

"Voz" do Secret Story abre exceção e revela informação pessoal em direto

Hoje às 16:23

Prisão de Ruben Aguiar foge ao previsto: cantor não previa, mas já dormiu na prisão

Hoje às 16:00

O que levou a família de Eva a opor-se ao namoro com Diogo? Mãe de Diogo explica

Hoje às 15:45