Após Secret Story polémico, Diogo toma decisão radical: «Disse que me queria desafiar»

Hugo toma atitude radical que vai surpreender Sara à saída do Secret Story

O anúncio está a surpreender os fãs do Secret Story.

Numeiro surpreendeu os seguidores ao anunciar oficialmente o seu próximo adversário no ringue de boxe. O influenciador digital vai enfrentar Diogo Maia, uma das figuras mais comentadas dos últimos meses.

O anúncio foi feito através das redes sociais do criador de conteúdos, que aproveitou para explicar como surgiu este inesperado combate. “Desde que comecei a minha jornada no boxe, aquilo que vocês mais me pediram foi para lutar com alguém português”, começou por revelar Numeiro num vídeo promocional.

Foi depois que surgiu o desafio lançado por Diogo Maia. “Recentemente, a figura mais polémica de Portugal este ano contactou a minha equipa e disse que me queria desafiar”, acrescentou.

A notícia rapidamente incendiou as redes sociais, sobretudo pelo impacto mediático de Diogo Maia desde a participação na décima edição da “Casa dos Segredos”, da TVI.

O combate irá acontecer dia 23 de maio.