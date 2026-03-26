“Beijinhos técnicos” e jogo perigoso: mãe de Diogo revela tudo sobre combinações com Eva

A polémica em torno de Diogo, Eva e Ariana ganhou novos contornos depois das revelações feitas pela mãe do concorrente no “Dois às 10”.

Sem filtros, a mãe de Diogo revelou que tentou travar o filho ainda antes da entrada no reality show. “Eu avisei que um deles ia sair magoado. Era um jogo muito perigoso para dois miúdos”, contou, mostrando que já antecipava o desfecho.

Durante a entrevista, trouxe ainda à tona detalhes das conversas entre Diogo e Eva antes do programa, que deixaram os apresentadores surpreendidos. “Eles falavam em ‘beijinhos técnicos’. Eu ia apanhando partes… e ele chegou a dizer: ‘E se me apaixonar por outra pessoa?’”.De acordo com o seu testemunho, Eva acabou por desvalorizar esse cenário na altura: “Ela dizia: ‘Não vamos chegar a isso, vamos só até onde conseguimos ir’”.

A acompanhar tudo à distância, a mãe admite que viveu o processo com inquietação: “No meu interior, eu dizia ‘Diogo, por favor, para. Sai’”.

Sobre a relação, deixou também uma leitura pessoal, assumindo que nunca a viu como algo totalmente sólido: “Eu via aquilo como um namoro de adolescentes. A Eva é um bocadinho dependente emocionalmente e o Diogo dava-lhe isso tudo”.

Ainda assim, rejeita por completo as acusações de manipulação dirigidas ao filho: “Não, de todo. Acho até que a Eva é o cérebro da relação”.