Cristina Ferreira não esconde revolta após revelação da mãe de Diogo sobre acontecimento fora do «Secret Story»

O «Secret Story» está a parar o País com o triângulo Diogo, Eva e Ariana. A mãe do concorrente esteve no «Dois às 10» para falar sobre o tema pela primeira vez.

A presença de Cláudia, mãe de Diogo, no programa “Dois às 10” desta quinta-feira ficou marcada por um momento de grande emoção e por revelações que mostram que a polémica do “Secret Story” já ultrapassou, e muito, os limites do jogo.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o foco deixou de estar apenas nas atitudes do concorrente dentro da casa e passou para o impacto real que tudo isto está a ter cá fora. Visivelmente abalada, Cláudia não escondeu a dor ao falar do filho e da forma como tem sido julgado pelo público.

“O meu filho pode ser o que for, mas tem muita educação, muita mesmo. É humilde, muito educado e ninguém pode dizer o contrário”, defendeu, recusando as críticas mais duras. A mãe mostrou-se incompreensiva com o nível de ódio gerado: “Estão a tratar como se tivesse matado, roubado ou violado”.

Mas o momento mais chocante surgiu quando revelou que a situação já chegou a um nível preocupante. “Ontem, por exemplo, partiram um vidro lá de casa”, contou, deixando o estúdio em silêncio.

A confissão levou a uma reação imediata de Cristina Ferreira, que não escondeu a indignação e fez questão de condenar este tipo de comportamentos. “Alguém tem moral ou autoridade para ir partir um vidro da casa da mãe do Diogo? (…) Essas pessoas deviam ser condenadas muito mais do que o Diogo”, afirmou, visivelmente exaltada.

A apresentadora sublinhou ainda que, apesar dos erros cometidos dentro do jogo, nada justifica a violência cá fora: “Quem está cá fora tem um bocadinho mais de testa do que quem está lá dentro”.

Antes de terminar, Cláudia deixou também um recado direto aos comentadores, criticando ataques ao aspeto físico do filho: “Comentem o jogo, não o aspeto físico das pessoas. Ninguém sabe a saúde de cada um”.

Entre lágrimas, revolta e um apelo à empatia, ficou claro que esta história deixou de ser apenas entretenimento — e passou a ter consequências bem reais fora da casa.