Depois da provocação de Zé, Diogo lança desafio ao ex-noivo de Liliana: «Já que és tão sabichão»

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O ex-concorrente do Secret Story respondeu ao comentário viral de Zé, ex-noivo de Liliana.

Numeiro surpreendeu os seguidores ao anunciar oficialmente o seu próximo adversário no ringue de boxe. O influenciador digital vai enfrentar Diogo Maia, um dos nomes mais comentados do momento. No entanto, durante a apresentação do combate, Diogo acabou por falar de outra pessoa ligada aos reality shows.

Durante o anúncio do evento, Diogo Maia decidiu lançar uma provocação direta a Zé Andrade, antigo companheiro de Liliana Oliveira. Aproveitando a atenção mediática em torno do combate com Numeiro, o ex-concorrente da “Casa dos Segredos 10” deixou um desafio público.

“Essa pessoa que eu gostava mesmo era recentemente do Zé que veio fazer um comentário e esta é para ele. Já que és tão sabichão, anda para cima do ringue”, atirou.

A declaração surge depois de Zé ter deixado um comentário provocatório sobre o combate. Zé colocou o vídeo com a descrição «ui»

Temas: Secret Story Diogo Ze
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