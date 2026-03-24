Depois do caos causado por Diogo e Eva, Cristina Ferreira faz anúncio que pode mudar o rumo do «Secret Story»

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:12

Depois de uma noite marcada por tensão dentro da casa do “Secret Story”, Cristina Ferreira revelou que os concorrentes vão ser confrontados com imagens decisivas.

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A emissão desta terça-feira do programa “Dois às 10”, da TVI, abriu com um tema incontornável: a polémica em torno de Diogo, Eva e Ariana, que continua a dominar a atual edição do “Secret Story”.

Logo no arranque, Cristina Ferreira deixou um aviso claro sobre o que está prestes a acontecer dentro da casa mais vigiada do país e que pode mudar o rumo do jogo: “É hoje que eles vão ser confrontados com as imagens de tudo, com as imagens da Eva sempre a dizer ao Diogo para sair da cama, a chorar, a dizer a Ariana a saber que ele namorava, e tudo aquilo que ele disse”, revelou a apresentadora, antecipando um dos momentos mais tensos da semana.

As imagens em causa deverão expor, sem filtros, os bastidores do triângulo amoroso que tem dividido opiniões, mostrando não só a proximidade entre Diogo e Ariana, mas também o sofrimento de Eva ao longo dos últimos dias.

Recorde-se que a relação entre Diogo e Eva foi finalmente desvendada em direto, depois de semanas de especulação, deixando a casa em choque e levantando várias críticas à estratégia adotada pelo concorrente.

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