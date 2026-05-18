Diogo e Ariana vivem momento escaldante. E Ana, ex-concorrente do Secret Story, esteve “por trás” de tudo

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Diogo Maia e Ariana Miranda voltaram a chamar à atenção fora do Secret Story.

O ex-concorrente do “Secret Story 10”, da TVI, marcou presença no restaurante onde trabalha Ana Sousa, antiga colega da edição passada do reality show.

Ao longo da noite, Diogo Maia e Ariana Miranda mostraram-se muito cúmplices e descontraídos. Um dos momentos que mais deu que falar aconteceu quando o ex-concorrente protagonizou um divertido “lap dance” para Ariana, arrancando reações entre os presentes.

Recorde-se que Ariana Miranda e Diogo Maia têm estado juntos, apesar de não assumirem relação de namorados, desde o final da participação no universo “Secret Story”.