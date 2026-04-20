Diogo é confrontado sobre possível reatamento com Eva: «Eu penso que o futuro nos pode juntar novamente»

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No Dois às 10, Diogo deu a sua primeira entrevista depois de ser expulso do Secret Story.

Após a expulsão do “Secret Story”, Diogo Maia começa agora a enfrentar a realidade cá fora — e não esconde que o impacto foi grande. “Estava receoso por causa da minha família, do que poderia estar a acontecer e do que estavam a pensar de mim”, confessou.

O reencontro com os pais e o irmão trouxe alívio, mas também algumas chamadas de atenção: “Fiquei super feliz, mas também me disseram que não precisava de ter feito isto. Perguntaram-me porquê… e eu respondi: não consegui controlar o sentimento.”

Confrontado com a relação com Eva, o ex-concorrente admite que, neste momento, a vê “como amiga”, mas não fecha completamente a porta ao futuro: “Eu penso que o futuro nos pode juntar novamente. Não penso nisso agora, mas não sabemos o futuro.”

Ainda assim, deixa claro: “Neste momento, a Eva não entra na equação.”

Temas: Secret Story Diogo Eva Cristina Ferreira Dois às 10
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