Diogo é confrontado sobre possível reatamento com Eva: «Eu penso que o futuro nos pode juntar novamente»

Diogo revela o que aconteceu após conversa com Ariana: «Ela entretanto foi embora»

No Dois às 10, Diogo deu a sua primeira entrevista depois de ser expulso do Secret Story.

Após a expulsão do “Secret Story”, Diogo Maia começa agora a enfrentar a realidade cá fora — e não esconde que o impacto foi grande. “Estava receoso por causa da minha família, do que poderia estar a acontecer e do que estavam a pensar de mim”, confessou.

O reencontro com os pais e o irmão trouxe alívio, mas também algumas chamadas de atenção: “Fiquei super feliz, mas também me disseram que não precisava de ter feito isto. Perguntaram-me porquê… e eu respondi: não consegui controlar o sentimento.”

Confrontado com a relação com Eva, o ex-concorrente admite que, neste momento, a vê “como amiga”, mas não fecha completamente a porta ao futuro: “Eu penso que o futuro nos pode juntar novamente. Não penso nisso agora, mas não sabemos o futuro.”

Ainda assim, deixa claro: “Neste momento, a Eva não entra na equação.”