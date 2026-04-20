Diogo revela o que aconteceu após conversa com Ariana: «Ela entretanto foi embora»

Tudo exposto. Casting de Diogo e Eva é revelador sobre combinação do ex-casal: «Tu deixas?»

Depois da saída do “Secret Story”, continuam a surgir novos detalhes sobre o reencontro entre Diogo e Ariana.

O ex-concorrente contou no Dois às 10 que, apesar do primeiro contacto ter sido tranquilo, a conversa acabou por ser muito breve. “Disse que estava tudo bem, para eu estar tranquilo, para estar com os meus e para matar saudades”, revelou.

No entanto, o momento não teve continuidade. “Depois nunca mais consegui falar com a Ariana e ela entretanto foi embora”, acrescentou, deixando no ar a ideia de que ficou muito por esclarecer entre os dois.

Ainda assim, há um dado importante: Diogo já tem o número de telefone de Ariana, o que pode indicar que uma conversa mais aprofundada poderá acontecer em breve, agora longe das câmaras.

Com sentimentos por resolver e muitas perguntas ainda sem resposta, o reencontro entre os dois promete não ficar por aqui.