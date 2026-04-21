Fora do Secret Story, Ariana e Diogo encontram-se pela primeira vez e dão beijo perante olhares do público

  • Dois às 10
  • Há 32 min
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Depois de horas marcados por alguma distância e dúvidas no ar, Diogo e Ariana parecem ter deixado tudo para trás.

Os ex-concorrentes do Secret Story foram vistos juntos na discoteca Boîte, no Porto, numa noite que rapidamente começou a dar que falar nas redes sociais. Num vídeo que já circula online, é possível ver os dois a posar para fotografias, descontraídos e cúmplices, antes de protagonizarem um momento que ninguém esperava: um beijo, ao som da música e no meio da animação da pista.

Este reencontro surge numa altura em que muitos fãs questionavam o estado da relação entre ambos. Recorde-se que, logo após a saída, Diogo terá aparentado ignorar Ariana no estúdio, o que gerou alguma especulação. Mais tarde, no programa “Dois às 10”, o ex-concorrente garantiu que não iria afastar-se e revelou até que já tinham trocado números de telefone.

Agora, estas imagens parecem contar uma história diferente ou, pelo menos, mais próxima.

 

Temas: Secret Story Diogo Ariana Dois às 10
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