«Fui vendo coisas que não via lá dentro»: Ariana prepara conversa com Diogo e há uma pergunta a fazer

Foi durante a gala do Secret Story que Ariana revelou tudo a Cristina Ferreira.

A gala do “Secret Story 10” voltou a ficar marcada por momentos intensos, com os concorrentes a terem acesso a balões especiais que traziam mensagens do exterior. O primeiro a ouvir foi Diogo, que recebeu palavras de Ariana — e a reação não se fez esperar cá fora.

Em estúdio, Ariana admitiu que, depois de tudo o que viu fora da casa, ficou com dúvidas que quer esclarecer diretamente com o ex-concorrente. “Fui vendo coisas que não via lá dentro. Há coisas que tenho de perguntar”, confessou.

Entre os pontos que mais a marcaram está uma declaração de Eva que não lhe passou ao lado: “Quando ela disse que queria ser a mãe dos filhos dele…”, destacou, deixando no ar a necessidade de perceber melhor toda a situação.

Questionada por Cristina Ferreira sobre o que espera ouvir de Diogo, Ariana mostrou-se sincera: “Não sei… não sei o que vai na cabeça dele. Por isso é que servem as conversas.”

Entre dúvidas, sentimentos por esclarecer e muita expectativa, fica a promessa de um confronto que poderá trazer novas respostas — ou ainda mais perguntas