Ignorou Ariana? Diogo toma primeira decisão depois de ser expulso do Secret Story

Outra figura dos reality shows trabalha no mesmo espaço que Ana serve em lingerie: descubra quem é

Diogo foi expulso do Secret Story e na chegada a estúdio não falou de Ariana.

A gala deste domingo, dia 19, de “Secret Story - Casa dos Segredos” ficou marcada pela expulsão de Diogo Maia. O concorrente abandonou a casa mais vigiada do País e, minutos depois, já em estúdio, protagonizou momentos que não passaram despercebidos.

Numa breve conversa com Cristina Ferreira, a apresentadora quis perceber como seria o dia seguinte do agora ex-concorrente e lançou a pergunta: “Amanhã, vais ao ‘Dois às 10’ sozinho ou com aquela menina de vestido azul?”. Sem hesitar, Diogo respondeu: “Sozinho. Amanhã, prefiro sozinho.”

Antes disso, o jovem já tinha sido desafiado a escolher quem gostaria de abraçar entre os ex-concorrentes presentes em estúdio. Apesar de o irmão estar do lado direito, Diogo acabou por mencioná-lo, ignorando a dinâmica proposta.

Já depois de o ex-concorrente sair de estúdio, Cristina Ferreira ainda deixou uma provocação no ar, dirigida a Ariana: “Olha, Ariana, não sou de intrigas, mas…”, atirou, em tom de brincadeira.

Entre respostas diretas e momentos inesperados, a saída de Diogo Maia promete continuar a dar que falar cá fora.