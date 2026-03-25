Já chegou a Hollywood e virou canção. O triângulo de Eva, Diogo e Ariana está em todo o lado

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  • Ontem às 16:16

A polémica em torno de Eva, Diogo e Ariana já ultrapassou as fronteiras da casa do “Secret Story” e até do país. O triângulo amoroso que tem marcado esta edição está agora a dar que falar além-fronteiras e até a inspirar música, tornando-se um verdadeiro fenómeno inesperado.

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A polémica em torno da revelação do segredo de Eva continua a dar que falar e já ultrapassou as fronteiras nacionais. O triângulo amoroso entre Eva, Diogo e Ariana tornou-se o assunto do momento, dentro e fora da casa do “Secret Story”.

Depois de várias reações nas redes sociais, incluindo de uma influenciadora brasileira que criticou as atitudes dos concorrentes, o tema chegou agora ainda mais longe. A atriz Daniela Melchior, atualmente a viver em Los Angeles, revelou que o reality show português está a despertar curiosidade além-fronteiras.

Numa interação na rede social X, onde se dizia que “a novela mexicana tinha chegado a Hollywood”, a atriz confirmou o impacto inesperado: “Já tenho amigos estrangeiros a perguntarem-me onde podem ver o SS legendado”.

Mas não é só no estrangeiro que o tema está a gerar reações. Cá dentro, a história também já inspirou criatividade. O tiktoker e cantor Rafael Bailão decidiu transformar a polémica numa canção, criando uma versão original baseada no tema Anel de Rubi.

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Entre críticas, curiosidade internacional e até inspiração musical, o caso de Eva, Diogo e Ariana continua a provar que esta edição do “Secret Story” está longe de passar despercebida — dentro e fora de Portugal

Temas: Secret Story Diogo Eva Ariana
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