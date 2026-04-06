Já chegou ao futebol. Ex-jogador do Benfica e Porto defende Jéssica no confronto com Diogo

  • Dois às 10
  • Há 21 min

A madrugada desta segunda-feira, 6 de abril, ficou marcada por um momento de grande tensão no Secret Story 10, quando Jéssica confrontou Diogo de forma intensa, defendendo os seus valores e a sua relação de longa duração.

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A discussão rapidamente deu que falar — e não apenas entre os fãs do reality show. Também no universo do futebol houve quem reagisse.

Fábio Cardoso, atualmente a jogar no Sevilha e com passagem por clubes como Benfica e FC Porto, comentou uma publicação da TVI nas redes sociais com uma mensagem em espanhol: “Fala, que tu falas bem”, numa clara demonstração de apoio a Jéssica.

A reação do jogador não passou despercebida, até porque a concorrente mantém uma ligação ao mundo do futebol: Jéssica é companheira de Wilson Manafá, também ele ex-jogador do FC Porto.

Dentro da casa, o confronto continua a dar que falar. Jéssica não poupou nas palavras e acusou Diogo de falta de maturidade e respeito, especialmente tendo em conta a diferença de experiências de vida entre ambos.

Com opiniões a dividir-se cá fora — e agora também dentro do futebol —, tudo indica que este episódio ainda vai continuar a marcar o jogo nos próximos dias.

Temas: Secret Story Diogo Jessica Dois às 10
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