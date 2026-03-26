Mãe de Diogo expõe conversas do filho com Eva antes de entrarem no Secret Story: «Eu avisei»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:18

A estratégia que Diogo e Eva tinham parece ter saído ao lado do que pretendiam, apesar dos avisos da mãe do concorrente.

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A polémica em torno de Diogo, Eva e Ariana ganhou novos contornos depois das revelações feitas pela mãe do concorrente no “Dois às 10”.

Sem rodeios, garantiu que já tinha alertado o filho para os riscos do jogo: “Eu avisei que um deles ia sair magoado. Era um jogo muito perigoso para dois miúdos”. Mais surpreendente ainda foi a revelação sobre as conversas entre o casal antes de entrarem no programa. “Eles falavam em ‘beijinhos técnicos’. Eu ouvia partes… e ele chegou a dizer: ‘E se me apaixonar por outra pessoa?’”.

Segundo a mãe, Eva terá minimizado a situação na altura: “Ela dizia: ‘Não vamos chegar a isso, vamos só até onde conseguimos ir’”.

Para quem acompanha o reality show de fora e a aproximação de Diogo a Ariana, o desfecho parecia inevitável: “No meu interior, eu dizia ‘Diogo, por favor, para. Sai’”.

A relação entre Diogo e Eva também foi analisada, com uma leitura que não passou despercebida: “Eu via aquilo como um namoro de adolescentes. A Eva é um bocadinho dependente emocionalmente e o Diogo dava-lhe isso tudo”. Apesar da polémica, rejeita a ideia de manipulação: “Não, de todo. Acho até que a Eva é o cérebro da relação”.

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Entre estratégias, sentimentos e decisões mal calculadas, a mãe de Diogo deixa uma ideia clara: o jogo começou cá fora… e acabou por fugir ao controlo dentro da casa

Temas: Secret Story Diogo Eva Dois às 10
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