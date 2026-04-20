«Mentias porquê?»: Após ser confrontado, Diogo confessa que mentiu a Eva e explica os motivos

Rui Freitas e a enfermeira Catarina anunciam algo que ninguém previa: "Nem vocês esperavam"

Depois de sair do “Secret Story”, Diogo continua a esclarecer alguns dos momentos mais polémicos da sua participação e um deles prende-se com as mentiras a Eva sobre o envolvimento com Ariana.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, o ex-concorrente foi diretamente confrontado: “Tu és muito acusado de mentir à Eva, que é quando ela te ia perguntando: ‘O que é que aconteceu?’. Mentias porquê?”.

Sem fugir à questão, Diogo assumiu os motivos: “Tinha medo de o dizer, vergonha e também receio da reação da Eva. Mas mais tarde achei por bem, também para eu conseguir dormir, acabar por dizer.”

A revelação mostra o conflito interno vivido dentro da casa, entre o que sentia e a dificuldade em lidar com as consequências. Entre confissões e justificações, Diogo vai agora enfrentando tudo o que ficou por dizer já longe das câmaras da casa mais vigiada do País.