«Não vais ignorar a Ariana?»: Diogo é confrontado e conta o que aconteceu após a gala do Secret Story

Sara era bem diferente antes de entrar no Secret Story. Veja como a concorrente mudou

Depois de uma gala intensa e cheia de emoções, Diogo Maia reencontrou Ariana já fora da casa do “Secret Story” e no "Dois às 10" contou tudo.

O encontro entre Diogo e Ariana, os dois últimos expulsos do Secret Story, era esperado mas durante a gala não aconteceu. Foi só no Dois às 10 que Diogo contou o que aconteceu após a gala.

Diogo revelou que a primeira preocupação foi saber como Ariana estava: “A primeira coisa que lhe perguntei foi: estás bem? A tua família está bem?” A resposta tranquilizou-o, mas a conversa ficou por aí. “Ela disse que estava tudo bem, para eu estar com os meus… e entretanto não conseguimos falar mais.”

Confuso com tudo o que encontrou no estúdio, o ex-concorrente admite que o olhar se dividiu: “Olhei primeiro para a Ariana, mas estava à procura da minha família.” Respondeu ainda a Cláudio Ramos, dizendo que os dois trocaram um beijo na cara, para espanto do apresentador, referindo que lá dentro davam na boca.

Ainda assim, garante que não pretende ignorar a jovem. Questionado por Cristina Ferreira, foi direto: “Não.” E deixou no ar a possibilidade de uma aproximação no futuro.

Entre sentimentos, dúvidas e многое por esclarecer, a história entre Diogo e Ariana parece estar longe de um ponto final.