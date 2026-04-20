Tudo exposto. Casting de Diogo e Eva é revelador sobre combinação do ex-casal: «Tu deixas?»

«Mentias porquê?»: Após ser confrontado, Diogo confessa que mentiu a Eva e explica os motivos

Durante a entrevista no Dois às 10, foi possível observar o casting de Diogo e Eva e a verdadeira combinação que fizeram antes de entrar no reality show.

As imagens do casting de Diogo Maia e Eva vieram lançar mais luz sobre a estratégia do ex-casal antes de entrar no “Secret Story”. No vídeo, é possível perceber que ambos tinham definido uma abordagem clara para o jogo.

“Inicialmente, cada um estava separado e tínhamos de disfarçar o mais possível que éramos um casal”, explicou Diogo já cá fora.

Mas há um momento que está a dar que falar: Diogo coloca a hipótese de um beijo em contexto de missão e questiona diretamente Eva — “Tu deixas?” — mostrando que o casal ponderou diferentes cenários dentro da casa. Eva respondeu entre risos: "Depende do prémio".

Apesar do plano inicial, tudo acabou por sair do controlo. “Comecei a conviver todos os dias com a Ariana e era muito raro estar com a Eva… acabei por perder o controlo”, assumiu, revelando que o jogo rapidamente deu lugar a emoções reais.