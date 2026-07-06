Chegou o grande dia. Dylan Fonte emociona-se ao lado de Inês Gama: «Foram muitos meses a preparar»

  • Dois às 10

Dylan Fonte não esconde o orgulho na companheira. Depois da inauguração do novo espaço de beleza de Inês Gama, o ex-concorrente do "Secret Story 9" recorreu às redes sociais para lhe deixar uma emocionante declaração de amor.

Na publicação, Dylan recordou os vários meses de trabalho intenso que antecederam a abertura do Belae Studio by Inês Gama, destacando todo o esforço e dedicação que ambos colocaram no projeto. «Hoje foi a inauguração do @belae.studio.byinesgama. Foram muitos meses de esforço e dedicação para preparar tudo para o grande dia da inauguração», começou por escrever.

O ex-concorrente revelou ainda que os dois passaram por várias noites de trabalho com poucas horas de descanso, tudo para que este sonho se tornasse realidade. «Repetia todas as noitadas de trabalho em que só dormimos 3/4 horas para ver a tua felicidade neste dia tão especial», partilhou.

A mensagem terminou com uma sentida declaração à noiva. «Que tenhas todo o sucesso do mundo porque tu mereces muito mesmo. Podia estar aqui a escrever tanta coisa, mas vou só dizer que foste a pessoa que me fez acreditar no amor de novo e só quero conseguir fazer-te feliz para o resto da tua vida, meu amor», escreveu Dylan Fonte.

A publicação rapidamente recebeu centenas de reações dos seguidores, que felicitaram o casal por mais esta conquista e desejaram muito sucesso ao novo projeto de Inês Gama.

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