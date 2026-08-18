Conheceram-se há menos de um ano, estão noivos e cada vez mais apaixonados: as fotos com Dylan Fonte que Inês Gama nunca tinha mostrado

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As fotos revelam momentos de grande espontaneidade e cumplicidade entre o casal.

Inês Gama decidiu abrir o álbum das memórias e partilhar com os seguidores algumas das fotografias que considera mais especiais da sua relação com Dylan Fonte.

A ex-concorrente do “Secret Story9” recorreu às redes sociais para publicar um carrossel de fotografias inéditas do casal, revelando momentos de espontaneidade, diversão e carinho.

Na legenda da publicação, Inês resumiu o sentimento que vive atualmente ao lado do noivo:“Não nos conhecemos há um ano, mas já parece uma vida ❤️ Algumas fotos que nunca postamos mas que são as melhores 🥰”

As imagens mostram vários momentos descontraídos do casal a fazer caretas, brincadeiras, selfies espontâneas no elevador e fotografias das férias. Algumas delas arrancaram sorrisos aos seguidores precisamente por mostrarem o lado mais natural e divertido dos dois.

Nos comentários, os fãs não esconderam o entusiasmo: “Ansioso pelo que ainda está para vir amor ❤️” e ainda: “😂😂💯 Bloopers em fotos! 🔥🔥 É uma vida sim👏👱🏻‍♀️👨‍🦰”

Uma relação que evoluiu rapidamente

Apesar de se conhecerem há menos de um ano, Inês Gama e Dylan Fonte já deram vários passos importantes na relação. O casal está noivo e tem partilhado regularmente alguns momentos desta nova fase da vida a dois.

Recentemente, os dois mostraram também vários espaços da casa nova onde estão a construir o futuro em conjunto. Depois de revelarem áreas como a cozinha e a sala, foi a vez do quarto chamar a atenção dos seguidores.

A cama escolhida pelo casal acabou por gerar inúmeros comentários, com muitos seguidores a considerarem que parecia saída de um autêntico palácio. O quarto, decorado com um estilo elegante e acolhedor, conquistou rapidamente quem acompanha o percurso dos dois nas redes sociais.

Uma história que começou na televisão

Recorde-se que Inês Gama e Dylan Fonte apaixonaram-se durante a participação no “Secret Story 9”. Atualmente vivem juntos em Viana do Castelo, terra natal de Dylan e em maio de 2026 o ex-concorrente pediu Inês em casamento.