Depois do pedido de casamento, Inês e Dylan fazem novo anúncio: «O início de uma vida»

Comer por 1 euro e dormir em hotéis de luxo por 3: a cidade mais barata do mundo continua fora do radar

Inês Gama e Dylan Fonte continuam a viver uma fase especialmente feliz da relação.

Depois do pedido de casamento, o casal anunciou agora mais uma grande conquista: a compra da primeira casa juntos. Os ex-concorrentes de “Secret Story - Casa dos Segredos” recorreram às redes sociais para partilhar a novidade com os seguidores e mostraram as primeiras imagens daquele que será o novo lar dos dois. «Novo capítulo desbloqueado: comprámos a nossa primeira casa!», escreveu Inês Gama na legenda da publicação.

Visivelmente emocionada com esta nova etapa, a jovem destacou o significado especial deste passo na relação com Dylan Fonte. «O nosso espaço, o nosso refúgio, o início de uma vida ainda mais bonita juntos, o nosso cantinho», acrescentou.

Agora, começa também a fase mais entusiasmante para o casal: transformar a casa num verdadeiro lar. «Agora começa a melhor parte: encher esta casa de amor, memórias e muitas refeições improvisadas na cozinha», partilhou ainda Inês Gama, sem perder o sentido de humor: «Aceitamos dicas de decoração… e ajuda a montar móveis».

Na caixa de comentários, os seguidores rapidamente reagiram à novidade e deixaram várias mensagens de carinho e felicitações ao casal, que continua a conquistar os fãs desde a participação no reality show da TVI.