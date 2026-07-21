Digna de reis. Cama do quarto de Inês Gama e Dylan Fonte parece saída de um palácio

Esta piscina enche-se de água do mar e está a conquistar quem quer fugir às praias cheias

Depois de revelarem a cozinha e a sala da nova casa, Inês Gama e Dylan Fonte voltaram a abrir as portas do seu lar aos seguidores. Desta vez, o casal mostrou o quarto e a cama não passou despercebida.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, o destaque vai para a enorme cama escolhida por Inês e Dylan, que muitos fãs descreveram como digna de reis. O quarto, decorado com um estilo moderno e acolhedor, conquistou rapidamente os seguidores do casal.

Os comentários multiplicaram-se com mensagens de carinho e admiração. “Amo” e “Muitas felicidades” foram algumas das palavras deixadas pelos fãs, que não esconderam o entusiasmo com esta nova etapa da vida dos dois.

Mas houve um detalhe que roubou a cena: o cão do casal. Enquanto Inês e Dylan mostravam o quarto, o pequeno companheiro de quatro patas apareceu a tentar entrar no vídeo, protagonizando um momento divertido e adorável que fez as delícias dos seguidores.

A publicação voltou a mostrar a cumplicidade do casal e a felicidade que vivem nesta nova casa, deixando os fãs ainda mais curiosos para conhecer os restantes espaços do lar.